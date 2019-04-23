الأمم المتحدة: مقتل 45 طفلاً في هجمات سريلانكا الإرهابية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في جنيف عن سقوط ما لا يقل عن 45 طفلاً بينهم طفل عمره 18 شهراً في الاعتداءات، التي أوقعت ما لا يقل عن 320 قتيلاً الأحد الماضي، في سريلانكا.

وقال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كريستوف بوليراك للصحافيين إن "المجموع الآن هو 45 طفلاً وفتى قتلوا"، مشدداً على أن أطفالاً آخرين "أصيبوا بجروح وهم الآن يصارعون الموت"، ما ينذر بارتفاع هذه الحصيلة.

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