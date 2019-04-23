سريلانكا: الهجمات الإرهابية "رد انتقامي" على هجوم كرايستشيرش

قال وزير الدولة لشؤون الدفاع روان ويجيورديني، اليوم الثلاثاء، إن تحقيقاً أولياً أظهر أن الاعتداءات الدامية التي وقعت في سريلانكا وأودت بحياة أكثر من 300 شخص جاءت "كرد انتقامي على هجوم كرايستشيرش" في نيوزيلندا.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع أمام البرلمان إن "التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا كان رداً انتقامياً على الهجوم في كرايستشيرش".

وأضاف ويجيورديني أن التحقيقات أظهرت أن جماعة متطرفة إرهابية تقف وراء الهجوم ولها صلات مع جماعة إرهابية في الهند لا يعرف عنها الكثير.

واوضح وزير الدولة أن سريلانكا تتلقى مساعدة دولية لم يحددها في التحقيق في الاعتداءات.

وقتل 50 شخصاً في هجوم إرهابي استهدف مسجدين في كرايستشيرش نيوزيلندا في 15 مارس الماضي، الأمر الذي أثار صدمة حول العالم وتعاطفاً دولياً مع أهالي الضحايا.

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