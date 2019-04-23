استشهاد فلسطيني وحملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات فجر اليوم الثلاثاء ،طالت 16 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية.

واقتحم جنود الاحتلال منازل فلسطينيين وشرعوا في تفتيش ومداهمة وتخريب الممتلكات قبل عمليات الاعتقال.

واستشهد اليوم عامل فلسطيني من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف داخل أراضي الـ48.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الشاب لقي حتفه بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له. اقرأ أيضاً... آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى والحرم الإبراهيمي

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