كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين ترحب بالقرار الأمريكي حول النفط الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت البحرين الثلاثاء، بقرار واشنطن عدم تمديد الإعفاءات من العقوبات على صادرات النفط الإيراني، والتي كانت قد منحتها لثمان دول لمواصة شراء الخام الإيراني حتى الثاني من مايو.

وقد أعلنت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 مايو المقبل.

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وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".

وتابع "اتفقت الدول الثلاث على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لضمان تلبية الطلب العالمي حيث يتم إزالة جميع النفط الإيراني من السوق".