كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 45 طفلا وفتى على الأقل قتلوا في اعتداءات سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، في جنيف عن سقوط ما لا يقل عن 45 طفلًا بينهم طفل عمره 18 شهراً في الاعتداءات التي أوقعت ما لا يقل عن 320 قتيلا الأحد في سريلانكا.

وقال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كريستوف بوليراك للصحافيين إن "المجموع الآن هو 45 طفلاً وفتى قتلوا"، مشدداً على أن أطفالا آخرين "أصيبوا بجروح وهم الآن يصارعون الموت"، ما ينذر بارتفاع هذه الحصيلة.