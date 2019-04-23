"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن التفجيرات المنسقة التي شهدتها سريلانكا، وأودت بحياة 321 شخصا وأصابت نحو 500 آخرين.

وقال التنظيم الإرهابي: "منفذو الهجوم الذي استهدف رعايا دول التحالف والنصارى في سريلانكا أول أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".