كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن التفجيرات المنسقة التي شهدتها سريلانكا، وأودت بحياة 321 شخصا وأصابت نحو 500 آخرين.
وقال التنظيم الإرهابي: "منفذو الهجوم الذي استهدف رعايا دول التحالف والنصارى في سريلانكا أول أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".
وأفادت الشرطة بسيرلانكا، بأن 8 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.
وأظهرت الصور الأولية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الذي لحق بكنيسة "سان أنتوني" بالعاصمة السريلانكية كولومبو، الأحد، جراء تفجير هز الكنيسة أثناء قداس عيد الفصح.