كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال امرأة في قضية مقتل الصحفية الإيرلندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية عن اعتقال امرأة في قضية مقتل الصحفية، ليرا ماكي، خلال أعمال الشغب في لندنديري الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "اعتقلت المباحث الرئيسية امرأة تبلغ من العمر 57 عاما بموجب قانون الإرهاب بالارتباط مع مقتل الصحفية ليرا ماكي في كريجان في ديري/ لندنديري يوم الخميس 18 أبريل".

كما أعلنت القبض على رجلين يوم السبت الماضي بخصوص نفس القضية، وإطلاق سراحهما في وقت لاحق.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة منشقة هي "الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد" مسؤوليتها عن مقتل ليرا ماكي، وقالت في بيان لها: "نقدم اعتذارنا الخالص والصادق لأسرة وأصدقاء ليرا ماكي التي قتلت".

وأضاف البيان: "أثناء مهاجمة العدو، قتلت ليرا ماكي بشكل مأساوي عندما كانت تقف إلى جانب القوات العدوة".

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وتابع: "ليل الخميس وفي أعقاب مداهمة في كريغان من جانب قوات التاج البريطاني المدججة بالسلاح، مما أثار أعمال الشغب، نشر الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد متطوعينا للتصدي".

وقضت ماكي (29 عاما) إثر إصابتها في الرأس ليل الخميس أثناء مواجهات بين جمهوريين منشقين والشرطة في حي كريغان، في ثاني أكبر مدن إيرلندا الشمالية والمعروفة أيضا باسم لندنديري.

وسجلت أعمال العنف قبل نهاية أسبوع الفصح الذي يحيي فيه الجمهوريون انتفاضة وقعت في دبلن في 1916، وأدت إلى إعلان قيام جمهورية إيرلندا.

وفي يناير أثار تفجير سيارة مفخخة في لندنديري مخاوف من موجة عنف جديدة تقف خلفها مجموعات شبه عسكرية منشقة عن "الجيش الجمهوري الإيرلندي" السابق الذي حل نفسه وتحول إلى منظمة سياسية مدنية.

وأنهى "اتفاق الجمعة العظيمة" في 1998 ثلاثة عقود من سفك الدماء بين جمهوريين قوميين (كاثوليك) ووحدويين (بروتستانت) في فترة أطلق عليها مرحلة "الاضطرابات ".

وقتل قرابة 3500 شخص في النزاع، الكثير منهم بأيدي "الجيش الجمهوري الإيرلندي" السابق.