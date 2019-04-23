كاميرات المراقبة ترصد لحظة دخول انتحاري سريلانكا إلى الكنيسة

أظهرت كاميرا مراقبة لحظة دخول الانتحاري الذي فجر إحدى الكنيستين في سريلانكا، الأحد، بسلسلة الهجمات التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص.

وبدا الانتحاري الملتحي، حاملا حقيبة على ظهره، وتقدم صوب المصلين في الكنيسة بشكل طبيعي، ثم اندس بينهم قبل لحظات من التفجير.

واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص حتى صباح الثلاثاء.

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ويوم الاثنين، قالت السلطات، إنها اعتقلت 13 شخصا لتورطهم في العمليات، مشيرة إلى أن "جماعة التوحيد الوطنية" المتطرفة تقف وراء الاعتداءات.

والثلاثاء قال وزير الدفاع السريلانكي إن التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي.

وألقت الشرطة القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.