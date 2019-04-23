كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا خارجية اليابان وروسيا يلتقيان في موسكو 10 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية، تارو كونو، سيزور روسيا في الفترة من الـ 9 إلى الـ 11 من شهر مايو، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الـ 10 من مايو.

وجاء في بيان الخارجية: "في يوم العاشر من مايو، سيُعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. حيث سيناقش الطرفان قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك قضية إبرام معاهدة سلام".

ومنذ أعوام عديدة، يطغى على العلاقات بين روسيا واليابان غياب معاهدة سلام بين الدولتين. وتعتبر اليابان جزر الكوريل الجنوبية وهي جزر كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماي تابعة لها وتصر على "عودتها" تحت السيادة اليابانية في إشارة إلى "الاتفاق الثنائي حول التجارة والحدود" الذي تم توقيعه في عام 1855. إلا أن موقف موسكو يؤكد أن هذه الجزر أصبحت جزءا من أراضي الاتحاد السوفييتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها ليست موضع شك.

وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي، الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء جديدة نوعيا في العلاقات الروسية-اليابانية" وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين، وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر الكوريل الجنوبية للسيادة الروسية.