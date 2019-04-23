كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء المئات بعد تسرب غاز في دار أوبرا سيدني الأسترالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رجال إطفاء إن حوالي 500 شخص تم إجلاؤهم، اليوم الثلاثاء، من مبنى دار أوبرا سيدني والمطاعم المجاورة بعد تسرب للغاز، حيث كانوا يراقبون مستويات الغاز في الجو.

وذكرت هيئة الحريق والإنقاذ في نيو ساوث ويلز على "تويتر" إن عمال شركة الغاز يقومون بإصلاح المشكلة. ولم تقدم أي معلومات أخرى حول نوع الغاز أو سبب التسريب.

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وأعلنت دار أوبرا سيدني أن العمل ما زال جاريا لإصلاح المشكلة.

​من جانبها ذكرت صحيفة "ذي أستراليان" إن التسرب حدث عندما أصيب مصدر الغاز الرئيسي ذي الضغط المنخفض أثناء أعمال بناء في المكان. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

تعد دار الأوبرا، المدرجة في قائمة التراث العالمي، بأسطحها التي تشبه الشراع، واحدة من أكثر المباني تميزا في العالم، وهي أشهر معالم أستراليا.