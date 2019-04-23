كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية ترفض أي مشاورات قبل تنفيذ "استوكهولم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الحكومة اليمنية، أنها لن تدخل في جولة جديدة من المشاورات الأممية، قبل خروج الميليشيات الانقلابية من الحديدة.

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، لصحيفة الشرق الأوسط، إن "الحكومة اليمنية قدّمت كل ما يمكن للوصول إلى حل سلمي وسعت لذلك بالتنسيق مع التحالف العربي، إلا أن الميليشيات الانقلابية لم تأبه لكل تلك المساعي الدولية، وبالتالي فإن أي لقاءات مرتقبة في هذه المرحلة ستعلّق إلى أن تخرج الميليشيات بكافة عناصرها ومقاتليها وخبرائها من الحديدة لتعود السيطرة للسلطات المحلية".

وأوضح أن المبعوث الخاص "يتطلع لأن يبدأ تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة. حتى الآن لا يزال النقاش في قضية الورقة التنفيذية، وإذا جرى تنفيذ هذه الورقة سيتم الحديث عن جولة جديدة".

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وشدد اليماني على أن ما تبحث عنه الحكومة الآن هو تنفيذ اتفاق انسحاب الميلشيات الحوثية من الحديدة.

وأضاف المسؤول اليمني أن "الميليشيات الحوثية لديها إشكالية كبيرة، فهي تعتقد أنه يمكنها مغالطة المجتمع الدولي بما تقوم به من مماطلة ومراوغة، ما تقوم به لن يجدي لأن الاتفاق يلزمها بالخروج من الحديدة لتباشر سلطات الدولة صلاحيتها في إدارة المدينة".

وفيما يخص المخاوف من تسلل عناصر الميليشيات إلى الأجهزة المحلية في الحديدة، أكد اليماني صعوبة حدوث مثل هذا الاختراق في أجهزة السلطة المحلية، "لأن الذين سيتولون إدارة شؤون المدينة هم من الشخصيات التي جرى تعيينها بقرار حكومي قبل الانقلاب".