لمياء الزايدي: هذا سبب توقفي المؤقت عن الفن 

قالت الفنانة لمياء الزايدي، ليلة أمس الاثنين، إن غيابها، أخيرا، عن الساحة الفنية، كان بمثابة توقف ضروري في مسيرتها من أجل إعادة ترتيب أوراقها، قبل المضي من جديد في بناء مشوارها.

وأبرزت لمياء الزايدي في الندوة الصحفية، الخاصة بجولة سميرة سعيد في المغرب، أن عودتها إلى الفن مرة أخرى، لم تكن أمرا سهلا، غير أن حب الجمهور لها، شجعها على العودة.

وكشفت الزايدي أن فرصة احتراف الفن خارج المغرب، كانت متاحة لها بعد مشاركتها في “ذا فويس”، لكنها لم تناسبها، وفضلت الانطلاق من المغرب، إذ قالت: ماشي مشكل فين نبدا.. المهم نبدأ بخطوات ثابتة”.

وأبرزت الزايدي أن مشاركتها في جولة الديفا سميرة سعيد، فرصة لها، ودفعة لن تجدها متاحة في مكان آخر، وقيمة مضافة لأي فنان يحاول شق طريقه بشكل جيد.

يذكر أن لمياء الزايدي تفتتح سهرة الديفا سميرة، اليوم الثلاثاء، في استوديو الفنون الحية بالدارالبيضاء.