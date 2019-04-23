تمكن “FBI” المغرب، صباح اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي، تتكون من 6 أفراد.
وأفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن أفراد الخلية ينشطون بمدينة سلا وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الخلية كانوا يجتمعون يوميا بنفس المسجد ويعقدون اجتماعات مع بعضهم البعض للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية باسم تنظيم “داعش” الإرهابي، ويلقبون زعيمهم بـ”الأمير”.
عمليات التفتيش أسفرت، حسب البلاغ، عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير وكذا منشورات ذات طابع متطرف.
المعطيات الأولية تفيد أن المشتبه فيهم، الذين أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم لـ”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج للتنظيم الإرهابي بالموازاة مع سعيهم لاكتساب تجارب في تحضير وصناعة العبوات الناسفة من أجل استعمالها في عمليات إرهابية تماشيا مع الأجندة التخريبية للتنظيم، يقول بلاغ الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يفكك خلية إرهابية.. كانوا يجتمعون داخل مسجد وقائدهم يلقب بـ”الأمير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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