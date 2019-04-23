غزالة سوس تستعيد ركائزها في قمة الأسبوع أمام الرجاء

تتجه الأنظار، غداً الأربعاء، إلى ملعب الأب جيكو، الذي يستضيف مؤجل الجولة 17 بين الرجاء الرياضي وضيفه حسنية أكادير، العائد للمنافسات المحلية بعد خروجه من دور ربع نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

حسنية أكادير الذي اضطر مدربه للاستعانة في لقاء الفتح الرياضي الأخير بأسماء شابة، سيسىعيد ثلة من لاعبيه الأساسيين في لقاء الرجاء الرياضي، ويتعلق الأمر بكل من العميد جلال الداودي، وتامر صيام، ثم عماد الكيماوي وياسين الرامي.

هذا وستكون مباراة الحسنية الأولى للرجاء الرياضي بعد “موقعة” الديربي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما، حيث يراهن المدرب باتريس كارتيرون على اقتناص العلامة الكاملة وتضييق الخناق على المتصدر الوداد.

أما حسنية أكادير وحسب تصريحات مدربه غاموندي، فبدوره يبحث عن تحسين ترتيبه، من أجل خطف بطاقة المشاركة السنة المقبلة، بإحدى المسابقات القارية.