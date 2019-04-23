حجز 7 أطنان من المخدرات في البيضاء مقسمة على 300 رزمة-صور

علم “اليوم24” من مصادر خاصة، أن المصالح الأمنية تمكنت ليلة أمس الاثنين، من توقيف شاحنة محملة بكمية كبيرة من المخدرات.

وتشير المعطيات المتوفرة، أنه تم إيقاف الشاحنة في مدخل الدار البيضاء، بعد مطاردة على طول الطريق الساحلية بين الرباط والدار البيضاء.

وأسفرت عملية التفتيش التي تمت ما بين التاسعة ومنتصف ليلة الاثنين من حجز 7 أطنان من مخدرات الشيرا، داخل أكثر من 300 رزمة.

من جهته، أفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من إيقاف العقل المدبر للشبكة، وستة أشخاص مشتبه فيهم.

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وحسب المعطيات السابقة، تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال سنة 2018، من حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.34 مليون من الأقراص المهلوسة، والاكستازي بنسبة زيادة، ناهزت 43 في المائة مقارنة مع العام الماضي، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش.