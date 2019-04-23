جريمة ذبح السائحيتين في “شمهروش”..المحكمة تحدد تاريخ الجلسة الأولى ومحامية سويسرية دخلت الملف

أربعة أشهر على الجريمة المرعبة التي هزت المغرب والعالم، بعد ذبح سائحتين أجنبيين في منطقة “شامهروش” نواحي مدينة مراكش، علم “اليوم 24 » أن أولى جلسات محاكمة المعتقلين 24 على ذمة القضية، ستنطلق بداية الشهر المقبل.

وأفاد مصدر “اليوم24″، أن الجلسة الأولى التي ستشهدها ملحقة محكمة الإستئناف بسلا المكلفة بالإرهاب ستكون يوم الخميس 2 ماي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن محامية سويسرية ستقدم نيابتها للدفاع عن المعتقل السويسري كيفن زولير جيرفوس، الملقب بـ”عبد الله”، وذلك إلى جانب المحامي سعد السهلي.

وتنتظر المشتبه في تورطهم في هذه القضية أحكاما تتراوح بين خمس سنوات، للمتورطين في الإشادة بالإرهاب، والإعدام للمنفذين.

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وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في سلا، استمع فبراير الماضي للسويسري لأزيد من ساعة ونصف، ونفى علاقته بمنفذي الجريمة البشعة.

واهتز المغرب، والعالم على وقع جريمة ذبح السائحتين بطريقة بشعة منتصف دجنبر الماضي، التي سرعان ما اتخذت طابعا إرهابيا، وتم اعتقال عدد من المشتبه فيهم.

وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في تصريحات سابقة، إن الذئاب المنفردة التي قامت بجريمة ذبح سائحتين، كانوا يعتزمون تنفيذ مخطّط إرهابي في حق دورية للدرك الملكي.

وأوضح الخيام، أن الإرهابيون كانوا يحملون راية ما يسمى بـ “دولة الخلافة”، وقام عناصر الدرك الملكي بتوقيفهم في إطار مراقبة روتينية، واتفقوا فيما بينهم على أنه في حالة القيام بتفتيشهم واكتشافهم، سيعملون على تنفيذ جريمة إرهابية في حقهم.