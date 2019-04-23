"بتكوين" تقفز لأعلى مستوياتها خلال نصف عام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صعدت العملة الافتراضية "بتكوين"، اليوم الثلاثاء، بما يصل إلى 4.5% في المعاملات المبكرة لتتجاوز 5600 دولار لفترة وجيزة، لامسةً ذروتها منذ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، دافعة العملات المشفرة الأصغر للصعود معها فيما عزاه المتعاملون والمحللون إلى عوامل فنية في غياب أنباء محفزة، بحسب ما أوردت وكالة "بتكوين" للأنباء.
وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل "إيثريوم" و"إكس.آر.بي".
وزادت العملة أكثر من 35% في أبريل/ نيسان الجاري، وصعدت بتكوين 3.1% في أحدث سعر لها.
وتضمن ذلك قفزة 20% أثارت حيرة المتعاملين وسلطت الضوء على أوجه خلل في أسواق العملة المشفرة.
وتسعى الصين، التي تُعدّ أكبر سوق في العالم لأجزاء الكمبيوتر المصممة لتعدين بتكوين والعملات المشفرة الأخرى، إلى حظر تعدين "بتكوين" في البلاد، ما يُشير إلى تنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة.
وفي وقت سابق، نشرت لجنة التخطيط الرسمية بالصين قائمة أنشطة، قالت إنها تستطلع من خلالها آراء الجمهور بشأن الأنشطة التي ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها. ونُشرت القائمة للمرة الأولى في 2011.
وأضافت مسودة القائمة المنقحة تعدين العملات المشفرة، ومن بينها بتكوين، إلى أكثر من 450 نشاطا قالت اللجنة إنه يجب وقفها تدريجيا لعدم التزامها بالقوانين والتنظيمات ذات الصلة أو لكونها غير آمنة أو أنها تهدر الموارد أو تلوث البيئة.
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