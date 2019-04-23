شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل توزيع السلال الغذائية في وداي العين وحورة بحضرموت والان مع التفاصيل

واصلت المؤسسة الطبية الميدانية لليوم الثاني على التوالي توزيع السلال الغذائية على الأسرة الفقيرة والمحتاجة بمديرية وادي العين وحوره في وادي حضرموت، ضمن مشروع الأمن الغذائي الممول من برنامج الأغذية العالمي(wfp).

وأوضح المنسق الميداني بالمديرية محمد حسن باكويري بأن عدد الأسر المستهدفة 929 أسرة من كافة مناطق وقرى المديرية، وقد شملت المساعدات الإنسانية المواد التالية : 75 كيلو دقيق، و7.28 لتر من ماده الزيت النباتي، و 5 كيلو عدس، و 2.5 كيلو سكر، ونصف كيلو ملح.

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وأكد في سياق تصريحه بأن عملية الصرف لهذه الحالات تسير وفق المعايير والآليات المحددة للتوزيع، داعيا الجميع إلى التعاون والمساعدة والإسهام لإنجاح المشروع حتى يستمر خلال المرحلة القادمة بصورة جيدة

وحث المستفيدين بسرعة التوجه لنقاط التوزيع لاستلام مستحقاتهم وفق الآلية والجدول المعد للتوزيع .

جدير بالذكر أن مشروع برنامج الأمن الغذائي مستمر في عملية التوزيع منذ الشهريين الماضيين وذلك في إطار التخفيف عن الحالات المستضعفة من سوء الحالة الاقتصادية وتردي الظروف المعيشية وغلاء الأسعار.