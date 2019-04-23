صورة أغضبت محمد بن راشد: هذا ليس مستوانا!

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أغضبت صورة نائب رئيس الدولة في الإمارات، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلق عليها في حسابه بتويتر "ليس هذا مستوانا".
ونشر الشيخ محمد بن راشد صورة قال إنها وصلته عبر "متسوق سري" عن "مستوى الخدمات في بريد الإمارات".
وعلق على الصورة: "ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".
ويُعرف عن الشيخ محمد بن راشد اهتمامه بمستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، كما يُعرف عنه اهتمامه بأدق التفاصيل التي تهم الموجودين في الدولة.
وفي تغريدة ثانية، ألحقها بالأولى، كتب الشيخ محمد "أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم.. عاد الفريق بهذا التقرير.. أضعه أمام الجميع بكل شفافية.. وأقول لجميع من في الحكومة.. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية".
وجاء في التقرير: إن "مدة انتظار المتعاملين كبيرة لإنجاز الخدمات، ولم يتم تصميم الخدمات بناء على دراسة احتياجات المتعاملين، وإن الطاقة الاستيعابية لا تتناسب مع عدد المتعاملين".
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