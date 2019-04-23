الريال الايراني يعاود الانخفاض بعد تشديد واشنطن قيودها

الخليج 365/ بغدادعاود الريال الايراني الانخفاض مرة اخرى بعد تشديد واشنطن قيودها، مبينة ان سعر صرف الدولار بلغ 140500 ريال إيراني.

وذكرت روسيا اليوم للانباء ان سعر صرف العملة الإيرانية تراجع مقابل الدولار، بعد إعلان واشنطن تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية، وقولها إنها لن تمنح مشتري الخام من طهران إعفاءات بعد حلول ايار.

وأظهرت بيانات موقع "بونباست" الذي يرصد تحرك العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، أن سعر صرف الدولار بلغ الاثنين 140500 ريال إيراني (التومان = 10 ريالات)، بزيادة نسبتها 2.5% عن مستواه الأحد.



وللمقارنة فقد تم بيع الدولار في مطلع العام الجاري بالسوق الموازية مقابل 112000 ريال، أي أن العملة الأمريكية صعدت منذ بداية 2019 وحتى يوم أمس بواقع 28500 ريال.

وجاء انخفاض العملة الأمريكية بعد إعلان الولايات المتحدة الاثنين، أنها ستنهي جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران في مايو، والتي تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

