الرئيس المصري أمام الـ"ترويكا": الحل من صنع السودانيين أنفسهم عن طريق الحوار

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إن بلاده تدعم خيارات الشعب السوداني بالكامل للتوصل لاتفاق وطني.

وأضاف السيسي خلال كلمته باجتماع "ترويكا" أن اجتماع اليوم يجسد المسؤولية المشتركة وينطلق من روح التضامن مع السودان.

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وتابع أن ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات هو السبيل الوحيد لحلها، مؤكدا أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عن طريق حوار شامل بين القوى السياسية.

وأكد الرئيس المصري أن دول الجوار للسودان تتطلع لتقديم العون للشعب السوداني وصولا لتحقيق الاستقرار الذي يستحقه.

ودعا السيسي في نهاية كلمته المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوداني تمهيدا لرسم مستقبل جديد.