السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا سعى مصر لتنسيق المواقف تجاه قضايا القارة

كتب محمد الجالى

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة بجنوب أفريقيا، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين، فضلاً عن التشاور إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس جنوب أفريقيا أكد حرص بلاده على تدعيم العلاقات...