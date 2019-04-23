حنكش: المكون الأرمني جزء أساسي من المجتمع اللبناني

أكد عضو كتلة الكتائب النائب ​الياس حنكش​ في كلمة له خلال الاحتفال الذي نظمه ​حزب الطاشناق​ في الذكرى 104 للابادة الأرمنية على "أحقية ​القضية الأرمنية​ وضرورة إعتراف ​تركيا​ بالإبادة، لا من أجل الثأر أو التعويض، بل من أجل بناء مجتمع مسالم، متمدن ومتطور ولعدم تكرار المآسي نفسها".

وأثنى حنكش على دور المكون الأرمني في المجتمع ال​لبنان​ي، معتبرا ان "الشعب الذي يؤمن بقضيته إلى هذا الحد لا يهزم، والشعب الأرمني دفع ثمنا باهظا نتيجة الإجراءات العثمانية من القتل إلى التهجير ولم يستسلم يوما، بل ناضل ورفض الخضوع وانخرط في مجتمعات المدن التي لجأ إليها ولعب دورا إيجابيا، والمكون الأرمني جزء أساسي من ​المجتمع اللبناني​ ومكون مؤسس ل​تاريخ لبنان​، يساهم في ​الإقتصاد اللبناني​ وإنتاجيته".

وراى حنكش أن "المطلوب اليوم أن نتعلم من التاريخ ونتطلع إلى المستقبل ونتحد رغم إنتماءاتنا المختلفة لأن الأمل كبير بالرغم مما يمر به لبنان من ضائقة إقتصادية".