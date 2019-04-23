لفت المكتب الاعلامي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في بيان الى أن "هناك بوقا اعلاميا متخصص ببخ الاساءات اليومية لكل ما يمت بصلة الى الحريري. هذا البوق اسمه جريدة "​الاخبار​" وقد تحدث اليوم عن ورقة اقتصادية ومالية لرئيس ​الحكومة​ تتضمن اجراءات على صورة التلفيقات اليومية لتلك الجريدة"، مشيرا الى أن "ورقة الاصلاحات والاجراءات المطلوبة لخفض العجز ووقف الهدر، موضع نقاش مسؤول مع كافة المكونات في الحكومة ستتم ترجمته بمشروع ​الموازنة​ الذي سيرفعه وزير المال الى مجلس الوزراء"، مشددا على أن "ما نشرته الاخبار ورقة منسوبة زورا للحريري وفيها الكثير من الفبركات وبنات أفكار التخريب القائم على مشروع النهوض الاقتصادي والبرنامج الحكومي".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي للحريري: الورقة التي نشرتها "الأخبار" فيها الكثير من الفبركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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