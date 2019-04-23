أفيوني: الاصوات التي تهوّل بالكارثة تزعزع الثقة و تعيق الحل

أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني إلى ان هناك " فارق كبير بين لبنان واليونان فحجم المصارف في لبنان وملاءتها وإحتياط البنك المركزي ومتانته، ما زالت صمام الامان وما تزال تؤمن تمويل العجز والواردات، هذه الميزة تعتمد على الثقة"، مضيفا:"الاصلاح المالي بأسرع وقت ضرورة لكن الاصوات التي تهوّل بالكارثة تزعزع الثقة و تعيق الحل".

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