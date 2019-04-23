المفتي زغيب: نتمنى قيامة لبنان الدولة والمؤسسات القادرة على حماية الوطن

زار المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ والشيخ مشهور صلح ممثل مفتي ​بعلبك​ الهرمل الشيخ ​خالد صلح​، يرافقهما وفد من ​اللقاء التشاوري​، راعي أبرشية ​بعلبك​ للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​​الياس رحال وراعي أبرشية بعلبك و​دير الأحمر​ للموارنة ​المطران حنا رحمة​.

وقدم زغيب التهاني ب​عيد الفصح​، متمنياً "أن تشكّل هذه المناسبة المباركة فرصة حقيقية لقيامة ​لبنان​ الدولة والمؤسسات القادرة على حماية الوطن وإنقاذ اللبنانيين من براثن ​الفساد​ والمفسدين، والانطلاق بهم نحو الوطن الحاضن للجميع، والحافظ لحقوق الناس المنتهكة والمنهوبة من قبل أصحاب السلطة وأزلامها".

واستنكر المفتي زغيب والوفد المرافق "التفجيرات التي استهدفت الكنائس و​الفنادق​ في سيرلنكا"، معتبرين "أنها جريمة موصوفة وبشعة بحق المسلمين قبل المسيحيين، وطالبوا بتعاون دولي لاجتثاث مثل هذه العصابات المتوحشة والبربرية التي لا هوية لها ولا دين".