المفتي زغيب: نتمنى قيامة لبنان الدولة والمؤسسات القادرة على حماية الوطن

زار المفتي الشيخ عباس زغيب والشيخ مشهور صلح ممثل مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح، يرافقهما وفد من اللقاء التشاوري، راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال وراعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمة.
وقدم زغيب التهاني بعيد الفصح، متمنياً "أن تشكّل هذه المناسبة المباركة فرصة حقيقية لقيامة لبنان الدولة والمؤسسات القادرة على حماية الوطن وإنقاذ اللبنانيين من براثن الفساد والمفسدين، والانطلاق بهم نحو الوطن الحاضن للجميع، والحافظ لحقوق الناس المنتهكة والمنهوبة من قبل أصحاب السلطة وأزلامها".
واستنكر المفتي زغيب والوفد المرافق "التفجيرات التي استهدفت الكنائس والفنادق في سيرلنكا"، معتبرين "أنها جريمة موصوفة وبشعة بحق المسلمين قبل المسيحيين، وطالبوا بتعاون دولي لاجتثاث مثل هذه العصابات المتوحشة والبربرية التي لا هوية لها ولا دين".
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