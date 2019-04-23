النشرة: موظفو مستشفى صيدا أعلنوا أن المستشفى عاجزة عن إستقبال المرضى

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان الموظفين والعاملين في مستشفى صيدا الحكومي أعلنوا انها باتت عاجزة عن استقبال المرضى بسبب النقص الحاد بالمواد الاساسية والمعدات اللازمة، موجهين رسالة الى وزير الصحة جميل جبق ونائبي صيدا بهية الحريري واسامة سعد وفعالياتها وابناء مدينة صيدا والمجتمع الاهلي فيها، بأن"المستشفى تعلن حالة الطوارئ وباتت عاجزة عن استقبال المرضى بسبب النقص الحاد بالمواد الاساسية والمعدات اللازمة".
واكدت الرسالة أن "موظفي المستشفى يعيشون ازمة رواتب منذ اكثر من ثلاث سنوات حتى وصل الحال اليوم الى عدم قبض رواتبهم لاكثر من شهرين ولا حلول في الافق بسبب تأخر الموازنة التي يختلف عليها احزاب السلطة، ورمضان والاعياد على الابواب. ندعوكم جميعا الى رفع الصوت عاليا لدعم المستشفى وايجاد الحلول السريعة فالحال فاق حد الاحتمال! ندعوكم لدعم المستشفى حتى لا تغلق في وجه الفقراء، المريض ليس بخير والموظف ليس بخير".
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