رياض سلامة: المعطيات الموجودة في لبنان لا تؤشر الى الافلاس

أكد حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​، في حديث لقناة الـ"LBC" أن المعطيات الموجودة في لبنان لا تؤشر الى الافلاس، قائلا: "هذا ممكن ان اؤكده ان كان من ناحية موجودات ​مصرف لبنان​ أو من ناحية موجودات ​القطاع المصرفي​"، موضحا أن "35 في المئة من الدين اللبناني موجود في مصرف لبنان" .

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