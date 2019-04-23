بري التقى دل كول: مستعدون لتثبيت الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول، وجرى عرض للاوضاع في الجنوب لا سيما الخروقات الاسرائيلية المستمرة، وتركز الحديث حول الخط الازرق والحدود البحرية.
واكد بري "استعداد لبنان لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الازرق باشراف الامم المتحدة".
واعرب الجنرال دل كول عن امكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية ما يعزز ترسيخ الامن والاستقرار.
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