بري التقى دل كول: مستعدون لتثبيت الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، قائد ​قوات اليونيفيل​ في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول، وجرى عرض للاوضاع في الجنوب لا سيما ​الخروقات الاسرائيلية​ المستمرة، وتركز الحديث حول الخط الازرق والحدود البحرية.

واكد بري "استعداد لبنان لتثبيت الحدود ​البحرية اللبنانية​ والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الازرق باشراف ​الامم المتحدة​".

واعرب الجنرال دل كول عن امكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية ما يعزز ترسيخ الامن والاستقرار.