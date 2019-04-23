رونار يضع نقطة نهاية للشائعات: كان2019 أولويتي ولا مشاكل تواصلية مع لاعبي المغرب

قال هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، إن تركيزه منصب حالياً على فترة الاستعدادات الخاصة بالنسخة الـ 32 لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي وضعت قرعتها المنتخب المغربي في مواجهة أمام الكوت ديفوار، ثم جنوب إفريقيا، وناميبيا.

رونار أوضح في برنامج “le vestiaire”، على قناة “RMC”، بأن الأجواء جيدة داخل قلعة الأسود، وكل ما يهم بالنسبة له هو الاستعداد الجيد لخوض غمار “كان 2019″، الذي سيقام في مصر انطلاقاً من 21 يونيو المقبل.

أما بخصوص مشاركة الأسود بنهائيات كأس العالم روسيا 2018، فقد علق عليها مدرب الأسود قائلاً : ” كنت راضياً جدا على الصورة التي قدمتها المجموعة ككل، صحيح بأن الإقصاء كان صعباً علينا، لكن هذه كرة هي كرة القدم، فعندما تغيب عنك الفعالية الهجومية، ستدفع ثمن ذلك”.

ونفى هيرفي رونار وجود أي مشكل تواصلي بالمنتخب الوطني المغربي، مشدداً بأنه دائماً يتحدث باللغتين الفرنسية والإنجليزية، لتكون الرسائل واضحة لجميع اللاعبين، خصوصاً في ظل وجود نسبة لا بأس بها من اللاعبين الذين ينتمون للدوري الهولندي، ويجب ترجمة كل ما قيل إلى الإنجليزية، حسب قوله.

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هذا وحرص رونار على حضور والدته بالبرنامج الرياضي، حيث قدمها لأول مرة للجمهور، كما روى جانباً من طفولته التي قال عنها أن كانت صعبة نوعاً ما، في حين رفض الكشف عن راتبه حالياً مع الأسود مكتفيا بتعليق” أخجل جداً من أن أصرح براتبي”.

يٌشار، إلى أن جزءاً هاماً من البرنامج الذي كان ضيفاً به، تناول نشئته وأيضاَ طفولته، كما تحدث خلالها المدرب عن عطاءات والدته وتضحياتها من أجل تربيته، باعتباره الإبن الوحيد للأسرة.