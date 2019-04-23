قبل مباراته أمام بركان..”الكاف” يعاقب الصفاقسي التونسي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، مساء أمس الإثنين، تسليطه لعقوبة مالية في حق نادي الصفاقسي الرياضي التونسي، قبل مباراة ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي سيخوضها أمام نهضة بركان.

وحسب “الكاف”، فإن الصفاقسي مطالب بأداء غرامة مالية مقدرة في 10 الاف دولار، بسبب استعمال جماهيره للشهب النارية في المباراة الأخيرة بالمسابقة القارية، كما تم توجيه تنبيه لممثل الكرة التونسية في حال تكرار السيناريو، سيتم الرفع من العقوبة لتشمل خوض لقاء دون جمهور.

هذا ويستقبل الصفاقسي الرياضي التونسي، الأحد المقبل، ضيفه نهضة بركان في مباراة ذهاب نصف النهائي، على أن يقام الإياب بعد أسبوع تقريباً بالمغرب وتحديدا بالملعب البلدي ببركان.

يٌشار، إلى أن المغرب سيكون ممثلاً بنهضة بركان في مسابقة كأس “الكاف” بعد إقصاء الحسنية، في حين الوداد الرياضي سيمثل الكرة الوطنية بدوري أبطال إفريقيا، حيث سيخوض بعد 72 ساعة مباراة ذهاب النهائي أمام ماميلودي صان داونز.