ضحايا سريلانكا يرتفع إلى 310 قتيلا.. والبلاد في حداد وطني

ارتفعت حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى 310 قتيلا إثر وفاة العديد من الأشخاص متأثرين بجروحهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكيرا، في بيان، إن السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصا على خلفية التفجيرات التي نسبت إلى جماعة إسلامية محلية هي “جماعة التوحيد الوطنية”.

وبدأت سريلانكا يوم حداد وطني اليوم الثلاثاء، مع التوقف صمتا لثلاث دقائق تكريما لأرواح ضحايا الاعتداءات التي استهدفت كنائس كانت تحيي قداس عيد الفصح، وفنادق فخمة في الجزيرة الواقعة جنوب آسيا.

وتم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية وتقوم الإذاعات والتلفزيونات ببث برامج موسيقية. وأغلقت متاجر بيع الكحول.

وفي كنيسة القديس أنطونيوس في كولومبو التي شهدت أول اعتداء انتحاري صباح الأحد، تجمع عشرات الأشخاص وصلوا بصمت حاملين شموعا وبكى عدد منهم. ولدى انتهاء دقائق الصمت الثلاث بدأوا بالصلاة بصوت مرتفع.