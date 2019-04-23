القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت عائلة أبو عنزة من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، النواب والقيادات العربية وكافة المسؤولين في البلاد بمساعدتها في إعادة ابنها الشاب سليم أبو عنزة (24 عاما) من تركيا إلى البلاد، وذلك بعد اعتقاله من قبل الشرطة التركية قبل أيام إثر عملية سطو تعرض لها الشاب سليم أبو عنزة.
وقالت عائلة الشاب أبو عنزة إن ابنها كان في رحلة استجمامية بتركيا حينما تعرض للسطو والسرقة فما كان منه إلا الدفاع عن نفسه، لكن السلطات التركية تعاملت معه كأنه المجرم وليس الضحية ووجهت له عدة تهم.
كما طالبت العائلة كل من له صلة أو تواصل مع السلطات في تركيا بمساعدتها في محنتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تل السبع: عائلة أبو عنزة تناشد لإعادة ابنها من السجون التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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