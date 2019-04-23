انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يسهم بتفكيك تمويل حزب الله والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:45 صباحاً - عرضت الإدارة الأمريكية، الاثنين، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في تفكيك شبكة تمويل "حزب الله" اللبناني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"مارشال بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب، وناثان سيلز، منسق شؤون مكافحة الإرهاب بالخارجية، حسب "أسوشييتد برس".

وأوضح بيلينغسلي أن الخزانة والخارجية بصدد دفع الأموال لمن يوفرون معلومات تتعلق بتمويل حزب الله.

وأضاف أن تلك المعلومات تشمل "أسماء المانحين والممولين، والحسابات البنكية، والإيصالات الجمركية، والمعاملات العقارية".

من جهته أشار ناثان إلى أن المكافآت هي الأولى التي تخصَّص لمحاصرة شبكة مالية.

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ومنذ أن بدأ برنامج "المكافآت من أجل العدالة" الخاص بالخارجية الأمريكية، عام 1984، دُفع أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات عن إرهابيين أو خطط لهجمات إرهابية.

ويأتي الإعلان عن برنامج المكافآت وسط قلق واشنطن المتزايد من تنامي دور حزب الله اللبناني.

وزاد نفوذ حزب الله الإقليمي مع إرساله مقاتلين للمشاركة في صراعات بالشرق الأوسط، ومن ضمن ذلك الحرب بسوريا، حيث تقاتل قوات من الحزب دعماً لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قد ألمح مؤخراً إلى إمكانية رد إيران وحلفائها إذا شددت الولايات المتحدة العقوبات ضدهم، قائلاً إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة إذا اتخذت واشنطن إجراءات "تهدد شعبنا".

وأتى تعليق زعيم الحزب رداً على تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال نصر الله آنذاك: إن "إقدام الولايات المتحدة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية هي خطوة تعكس فشل السياسة الأمريكية في المنطقة".