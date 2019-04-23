انت الان تتابع تفاصيل خبر شهيد فلسطيني.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:45 صباحاً - استشهد، اليوم الثلاثاء، عامل فلسطيني من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مطاردة شرطة الاحتلال الاسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف داخل أراضي عام 1948 المحتلة، بينما اقتحم 237 مستوطناً باحات المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن مصدر أمني، بأن الشاب محمد مجد كميل (السكران) استشهد بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة شرطة الاحتلال له في بلدة عرابة البطوف.

كذلك، اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين، لليوم الثاني على التوالي، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة ما يسمى عيد الفصح اليهودي، بحماية من شرطة الاحتلال.

Advertisements

وقال فراس الدبس، مسؤول قسم الإعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، في تصريح مكتوب: إن "237 متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم".

ودعت جماعات يمينية اسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، خلال أيام الأسبوع الجاري.

وبدأ ما يسمى عيد الفصح اليهودي يوم الجمعة الماضي (19 إبريل) وينتهي صباح السبت (27 إبريل).