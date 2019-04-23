انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع قتلى هجمات سريلانكا إلى 310 وإعلان الطوارئ والحداد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:45 صباحاً - ارتفعت، الثلاثاء، حصيلة ضحايا الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا إلى 310 قتلى، في حين أُعلنت حالة الطوارئ والحداد في البلاد.

وبدأت سريلانكا يوم حداد وطني اليوم، مع التوقف صمتاً لثلاث دقائق تكريماً لأرواح ضحايا الاعتداءات التي استهدفت كنائس كانت تحيي قداس عيد الفصح وفنادق فخمة، في الجزيرة الواقعة جنوب آسيا.

وأعلن مكتب رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، أن قانون الطوارئ سيبدأ سريانه من منتصف الليل، وسيمنح الشرطة سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه بهم واستجوابهم دون أوامر من المحكمة، كما تم تطبيق حظر التجول خلال الليل، وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، اليوم.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكيرا، في بيان، إن السلطات استجوبت 40 شخصاً على خلفية التفجيرات التي نسبتها الحكومة إلى جماعة إسلامية محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية".

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وذكر موقع "نيوز فيرست" الإخباري المحلي، اليوم، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 310، في حين بلغ عدد المصابين 480 شخصاً.

ونقل الموقع عن وزارة الصحة قولها إن هناك 41 جثة مجهولة الهوية في المستشفيات.

وكانت آخر حصيلة كشفت عنها الشرطة المحلية، أمس الاثنين، بلغت 290 قتيلاً، و500 جريح، قبل إعلان الحصيلة الجديدة.

والأحد، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا، التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.