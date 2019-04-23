شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حضرموت على موعد مع أكبر حدث تاريخي في تاريخ المحافظة والان مع التفاصيل

تحتفل محافظة حضرموت يوم غدٍ الأربعاء بالذكرى الثالثة لتحرير مديريات الساحل من عناصر تنظيم القاعدة .

وتشهد المحافظة بهذه المناسبة ، إقامة فعاليات تعكس افتخار واعتزاز حضرموت بأبنائها الذين نجحوا في تحرير مديريات الساحل في الـ 24 من ابريل عام 2016م ، وقدّموا أرواحهم ودمائهم في سبيل العزة والكرامة وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع حضرموت ، بقيادة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، وبإسناد ودعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

ويُقام بهذه المناسبة التي يعتز بها أبناء المحافظة عرض عسكري مُهيب تشارك فيه وحدات مختلفة من ألوية قوات المنطقة العسكرية الثانية والأمن يُظهر ويُبرز التطور الذي شهدته المؤسستين العسكرية والأمنية ومستوى الجاهزية والتحديث ، الأمر الذي أسهم في بسط الأمن والاستقرار والسكينة العامة .

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كما تشهد المحافظة بهذه المناسبة ، افتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع ومنها النصب التذكاري الذي جاء تشييده عرفاناً بتضحيات شهداء حضرموت المنتسبين للنخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية والذين استشهدوا من أجل التحرير ، وتتصدّر النصب التذكاري عبارة تؤكد الوفاء للشهداء : "استقرارنا ثمرة دماؤكم" .

وسيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع حيوية أخرى أبرزها جسر المعابر بمديرية حجر الذي يمثّل أهمية كبيرة لأبناء المديرية الذين ظلوا يعانون لسنوات طويلة بانتظار انجاز هذا المشروع الحيوي المهم ، بالإضافة الى مشاريع استراتيجية وحيوية أخرى .

وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، أن الإحتفال بذكرى تحرير المكلا ومديريات ساحل حضرموت في الـ 24 من إبريل يحمل بكل مظاهر الاعتزاز والإكبار ، دلالات لملحمة التحرير من أجل الحرية والاستقلال وبسط الأمن والاستقرار على تراب حضرموت ، كما أنها مناسبة عظيمة ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية الوطنية، واستحضار الناشئة والأجيال الجديدة لدلالاتها ولمعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسّدت تضحيات قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وقوة التحام أبناء حضرموت دفاعاً عن الحرية .

شاكراً دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتهم لتحقيق التحرير ومواصلة الدعم للمحافظة وللوطن بشكل عام .