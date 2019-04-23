استقالات بالجملة.. جامعة صنعاء تتحول إلى قاعات لاستقبال الحوثيين وتهجير المستحقين

تمارس جامعة صنعاء تعسفات بحق الأكاديميين ومنتسبي الجامعة في الوقت الذي حولتها مليشيا الحوثي إلى قاعة لاستقبال الحوثيين.

وكشف مصدر من داخل صنعاء، عن تنامي الخلافات بین القیادات الحوثیة حول قبول الطلاب في جامعة صنعاء، مبینا أن جامعة صنعاء تحولت إلى قاعات لاستقبال وتسجیل الحوثیین وتھجیر الطلاب المستحقین للدراسة، وتم ضم طلاب حوثیین في كلیات مثل الصحة والھندسة رغم عدم أھلیتھم بما یعرض التعلیم العالي للتدمیر.

وقال المصدر في تصريح نشرته صحيفة »الوطن»، الصادرة اليوم الثلاثاء - إن رئیس الجامعة أحمد محمد ھادي دغار التابع للحوثیین، مارس منذ تعیینھ من قبلھم كافة أنواع التعسف، إضافة لأخلاقھ السیئة وألفاظھ الماجنة وتھجمھ على قیادات أكادیمیة كبیرة بالجامعة، ومنھا تھجمھ بالضرب على نائبتھ نجیبط مطھر، وتوجیھ الشتائم لعمداء الكلیات، ویدخل علیھم بمكاتبھم ویطردھم.

وأشار المصدر إلى أن جامعة صنعاء منذ سیطرة الحوثیین شھدت تھجیر مئات الأكادیمیین من المعترضین على قرارات رئیس الجامعة التعسفیة سواء من عمداء كلیات أو نوابھم، وكذلك عدد كبیر من الدكاترة في كافة التخصصات، فضلا عن اقتحام منازلھم ونھبھا وتفجیرھا، لافتا إلى استبدال الحوثیین لأولئك الأكادیمیین بقیادات حوثیة غیر مؤھلة.

بین المصدر أن رئیس الجامعة رفض مؤخرا، قبول 27 طالبا من طلاب كلیة الطب في جامعة الحدیدة في جامعة صنعاء، نظیر إغلاق الجامعة في الحدیدة وتحویلھا إلى ثكنة عسكریة، بینما قام بقبول طلاب في جامعة صنعاء تابعین للحوثي بغض النظر عن درجات قبولھم أو أحقیة التحاقھم بالجامعة وعدم توفر إجراءات القبول لھم أو أھلیتھم للالتحاق بكلیة الطب، فیما تم استبعاد طلاب مؤھلین وطردھم من الجامعة من أجل إلحاق الطلاب الحوثیین.

وقال المصدر، إن لجنة توجھت إلى جامعة الحدیدة ووجدت أنھا تحولت لثكنة عسكریة، وأن الألغام مزروعة بكافة محیط الجامعة، وعند رغبة عدد من الطلاب التحویل لجامعة صنعاء تم رفضھم، فیما تم قبول طلاب من جامعة ذمار.

Advertisements

أفصح المصدر عن أن تطورات جامعة صنعاء جعلت مجلس النواب الحوثي والوزراء أمام واقع تطلب إصدار قرار بإیقاف رئیس الجامعة أحمد دغار عن العمل، حیث أصدر وزیر التعلیم حسین حازب ومجلس النواب قرارین بإیقافھ عن عملھ، إلا أنھ رفض قرار الإیقاف وحضر للعمل ولایزال یمارس عملھ من مكتبھ، كون المجلس السیاسي یدعمھ، إضافة لارتباطھ المباشر بالمدعو أحمد محمد حامد مدیر مكتب الرئاسة وھو الشخص الذي وجھ بتعیینھ مدیرا للجامعة، ومنحھ كافة الصلاحیات ویدعمھ حتى اللحظة.

ولفت المصدر إلى أن ما یسمى بالمجلس السیاسي للحوثیین بات حالیا في حالة حرج كبیر من تحدي رئیس الجامعة أحمد دغار للعمل وتحدیھ لقرار مجلس النواب، ولذا ھم في حیرة بقبول قرارا إقالتھ أو یتم الرفض وتتسع وتتواصل تدخلات الولایة الحوثیة في عدم القبول بالقرارات الأخرى المختصة.

قال المصدر إنھ بعد صدور قرار مجلس النواب الحوثي بإیقاف رئیس الجامعة أحمد دغار من منصبھ قام على الفور بتجمیع عدد من الطلاب في الجامعة والتوجھ بھم إلى میدان السبعین لتأدیة القربان أمام قبر الصریع صالح الصماد من أجل كسب ود المجلس السیاسي وقربانا منھم.

وأضاف المصدر أن رئیس الجامعة حضر لمكتبھ متحدیا القرار الصادر ضده من مجلس الوزراء ومجلس النواب، وفیما تحاول جماعة الحوثي لفت انتباه العالم بأنھا شرعیة على الأرض وتعمل وفق معاییر مؤسسیة وأن مجلس النواب المزعوم الذي تدعي وجوده ومجلس الوزراء قائم بأعمالھم دون أي تدخلات، إلا أن قرار إیقاف أحمد دغار رئیس الجامعة ضرب بھ عرض الحائط، وأن رأي الجماعة الانقلابیة ھو النافذ.

كشف مصدر آخر من داخل الجامعة لـ»الوطن»، أن نائبة عمید كلیة الطب والعلوم الصحیة لشؤون الطلاب الدكتورة علیھ عبدالله أحمد شعیب تقدمت باستقالتھا من منصبھا في خطاب موجھ لرئیس جامعة صنعاء أحمد محمد دغار مفصلة في استقالتھا الأسباب، حیث قالت «ما حصل بموافقتكم على نقل طلاب جامعة ذمار ورفضكم نقل طلاب جامعة الحدیدة الذین لھم الأولویة نتیجة للظروف التي تمر بھا محافظة الحدیدة، علما بأن الطلاب لدیھم موافقة من العام الماضي، ولدیھم ظروف استثنائیة، إلا أننا فوجئنا بعدم قبولھم، وقبول طلاب جامعة ذمار، الذین جامعتھم في وضع ممتاز، مقارنة بجامعة الحدیدة، ونتیجة لذلك اعتذرت عن توقیع الخطاب والموافقة على قبول طلاب ذمار إلا أنكم أصررتم على أن أقوم بالتوقیع والموافقة أو تقدیم الاستقالة فلذا اخترت تقدیم الاستقالة لعمید كلیة الطب والعلوم الصحیة».

وقال المصدر، إن عددا كبیرا من الأكادیمیین بالجامعة رفضوا ھذه الإجراءات التي یمارسھا رئیس الجامعة وطرد المؤھلین وقبول غیر المؤھلین، والذي سینعكس سلبا على العملیة التعلیمیة والتنمویة للیمن.