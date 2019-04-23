شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إعفاء سفراء ومدير إدارة الطيران الرئاسي من مناصبهم والان مع التفاصيل

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الإثنين، حزمة من القرارات تضمنت إعفاء عدد من السفراء ومدير إدارة الطيران الرئاسي من مناصبهم، وفقا للعين الإخبارية.

وقال المجلس العسكري إن هذه القرارات تأتي ضمن هيكلة بعض أجهزة الدولة، حيث تم إعفاء عبدالباقي حمدان كبير سفير السودان بزيمبابوي والصادق بخيت الفقيه سفير السودان بأديس أبابا وعبدالعظيم الشيخ القنصل بجمهورية مصر العربية بمحافظة أسوان، إلى جانب سناء حمد العوض سفير السودان ببانكوك وعبدالله حسن عيسي بكيجالي وجعفر محمد آدم بجمهورية النيجر (نيامي).

كما شملت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء مهندس إبراهيم الخضر.

وأصدر المجلس في اجتماعه اليوم قرارا بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وحصائل وعائدات الصادر في بنك السودان، ووجه المجلس اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.