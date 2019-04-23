شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: معركة طرابلس حاسمة وسنلاحق الإرهابيين في أرجاء ليبيا والان مع التفاصيل

شدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على أن معركة طرابلس ستكون حاسمة ضد المجموعات الإرهابية، وقوات الاحتياط التابعة للجيش الوطني تستعد لفتح جبهات جديدة في العاصمة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقد، الإثنين،" سنستخدم قوات المشاة والمدرعات في المعارك القادمة، وبطء العمليات يرجع إلى حرصنا على حماية المدنيين".

وأضاف: "لدينا معلومات بنقل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مصراتة"، مؤكداً "سنحارب الإرهابيين في أي منطقة داخل ليبيا وعليهم البحث عن مكان آخر.. والمليشيات لديها فريق عمل إلكتروني لتشويه صورة الجيش".

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وتابع: أن الجيش سيتعامل مع باقي الجيوب والذئاب المنفردة بعد انتهاء معركة طرابلس، فحربنا على الإرهاب تعطى درسا في القيادة والسيطرة على الأرض.

ويخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات مع المليشيات والجماعات التابعة للإخوان، منذ إعلانه عن عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من تلك التشكيلات في 4 أبريل/نيسان الجاري.

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".