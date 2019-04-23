وزير الدفاع السريلانكي: التحقيقات تظهر أن التفجيرات جاءت ردا على هجوم نيوزيلندا

أعلن وزير الدفاع السريلانكي، الثلاثاء، أن التحقيقات حول التفجيرات التي ضربت كنائس في العاصمة الاحد الماضي وراح ضحيتها المئات جاءت ردا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الدفاع روان فيجواردين، قوله إن التحقيقات الأولية في الهجمات الانتحارية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص أظهرت أنه "للانتقام ردا على هجوم كرايست تشيرش".
واضاف فيجواردين أن "التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا (يوم الأحد) كان ردا على الهجوم على المسلمين في كرايست تشيرش".
وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 310 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.
وأفادت شرطة سريلانكا، أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.
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