انت الان تتابع يوم الأرض.. مليار إنسان يحتفلون لدعم البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يوم الأرض
يحتفل العالم اليوم الإثنين، بيوم الأرض، وهي فرصة لإلقاء نظرة على تأثير البشر في الكوكب الذي نعيش عليه، والنظر في ما يمكن القيام به من أجل الحفاظ عليه، ففي كل عام، يحتفل أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم بيوم الأرض من خلال إظهار الدعم لحماية البيئة، إذ تقام المهرجانات والتجمعات والفعاليات الخارجية في نحو 200 دولة، وغالبا ما يتم ذلك بدعم من عدد من المشاهير والقادة السياسيين، ولكن الكثيرين على هذا الكوكب لا يعرفون متى يحتفل العالم بيوم الأرض، ولماذا يتم الاحتفال بمثل هذه المناسبة سنويا.
تعريف يوم الأرض يهدف يوم الأرض إلى تشجيع الناس في العالم على أن يكونوا أكثر صداقة للبيئة، من خلال التطوع في مشاريع خضراء أو تركيب الألواح الشمسية في المنازل، وغيرها من المبادرات. متى بدأ الاحتفال به بداية الاحتفال كان من الولايات المتحدة، عقب الكارثة البيئية التي سببها تسرب النفط في سانتا باربارا عام
يهدف يوم الأرض إلى تشجيع الناس في العالم على أن يكونوا أكثر صداقة للبيئة، من خلال التطوع في مشاريع خضراء أو تركيب الألواح الشمسية في المنازل، وغيرها من المبادرات.متى بدأ الاحتفال به
بداية الاحتفال كان من الولايات المتحدة، عقب الكارثة البيئية التي سببها تسرب النفط في سانتا باربارا عام 1969، بعد أن تسببت في مقتل أكثر من 3500 طائر قبالة ساحل كاليفورنيا.توقيت الاحتفال
يحتفل سكان الكوكب بيوم الأرض، في 22 أبريل من كل عام، ويركز احتفال هذا العام على حماية أنواعنا، وهي مبادرة للفت الانتباه إلى الانقراض السريع للأنواع في عالمنا اليوم، والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأنشطة البشرية التي تشمل التغيرات المناخية وإزالة الغابات وفقدان الموائل والاتجار غير المشروع والصيد الجائر، والزراعة غير المستدامة والتلوث والمبيدات الحشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر يوم الأرض.. مليار إنسان يحتفلون لدعم البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.