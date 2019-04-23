انت الان تتابع يوم الأرض.. مليار إنسان يحتفلون لدعم البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يوم الأرض

يحتفل العالم اليوم الإثنين، بيوم الأرض، وهي فرصة لإلقاء نظرة على تأثير البشر في الكوكب الذي نعيش عليه، والنظر في ما يمكن القيام به من أجل الحفاظ عليه، ففي كل عام، يحتفل أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم بيوم الأرض من خلال إظهار الدعم لحماية البيئة، إذ تقام المهرجانات والتجمعات والفعاليات الخارجية في نحو 200 دولة، وغالبا ما يتم ذلك بدعم من عدد من المشاهير والقادة السياسيين، ولكن الكثيرين على هذا الكوكب لا يعرفون متى يحتفل العالم بيوم الأرض، ولماذا يتم الاحتفال بمثل هذه المناسبة سنويا.

تعريف يوم الأرض يهدف يوم الأرض إلى تشجيع الناس في العالم على أن يكونوا أكثر صداقة للبيئة، من خلال التطوع في مشاريع خضراء أو تركيب الألواح الشمسية في المنازل، وغيرها من المبادرات. متى بدأ الاحتفال به بداية الاحتفال كان من الولايات المتحدة، عقب الكارثة البيئية التي سببها تسرب النفط في سانتا باربارا عام

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