تركيا تصطف مع إيران في وجه العقوبات الأمريكية

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وزارة الخارجية التركية
علقت الخارجية التركية، الإثنين، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الخارجية على موقع «تويتر» إن «تركيا تنتقد قرار الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، والتي لن تخدم السلم والاستقرار في المنطقة». من جانبه، غرد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على «تويتر» قائلا: «لانقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتنا مع جيراننا»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وجاء البيان التركي عقب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق «صادرات صفر» من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. واعتبارا من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط
وجاء البيان التركي عقب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق «صادرات صفر» من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
واعتبارا من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.
وكانت واشنطن قد منحت إعفاءات لـ8 دول خفضت مشترياتها من النفط الإيراني، مما سمح لها بالاستمرار في الشراء بدون مواجهة العقوبات لمدة 6 أشهر، وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان.
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