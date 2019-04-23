انت الان تتابع أغنى رجل بالدنمارك يفقد 3 من أبنائه في تفجيرات سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملياردير الدنماركي آندرس هولش

ذكرت وكالة "بلومبيرج"، أن الملياردير الدنماركي آندرس هولش بولسن، فقد ثلاثة من أبنائه، أمس الأحد، في التفجيرات التي وقعت في سريلانكا. وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن آندرس يُعد أغنى رجل في الدنمارك، إذ يمتلك أراض شاسعة في إسكتلندا تصل مساحتها إلى 200 ألف فدان، بالإضافة إلى سلسلة ملابس "بيست سيلر"، فضلا عن المتجر البريطاني عبر الإنترنت "أسوس"، والمتخصص في بيع الأزياء ومستحضرات التجميل. وأوردت عن متحدث باسم آندرس، الذي يمتلك ثروة تقدر بما يقارب 5.7 مليارات دولار، قوله: "ليست لدينا معلومات إضافية، ونطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة".

وكانت وسائل إعلام دنماركية قد قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا حين وقعت الانفجارات. واستهدفت سلسلة هجمات كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو، ومناطق واقعة حولهان وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد. وخلفت التفجيرات مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين، واعتقلت السلطات 13 شخصا لتورطهم