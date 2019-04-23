أغنى رجل بالدنمارك يفقد 3 من أبنائه في تفجيرات سريلانكا

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الملياردير الدنماركي آندرس هولش
ذكرت وكالة "بلومبيرج"، أن الملياردير الدنماركي آندرس هولش بولسن، فقد ثلاثة من أبنائه، أمس الأحد، في التفجيرات التي وقعت في سريلانكا. وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن آندرس يُعد أغنى رجل في الدنمارك، إذ يمتلك أراض شاسعة في إسكتلندا تصل مساحتها إلى 200 ألف فدان، بالإضافة إلى سلسلة ملابس "بيست سيلر"، فضلا عن المتجر البريطاني عبر الإنترنت "أسوس"، والمتخصص في بيع الأزياء ومستحضرات التجميل. وأوردت عن متحدث باسم آندرس، الذي يمتلك ثروة تقدر بما يقارب 5.7 مليارات دولار، قوله: "ليست لدينا معلومات إضافية، ونطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة".
وكانت وسائل إعلام دنماركية قد قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا حين وقعت الانفجارات. واستهدفت سلسلة هجمات كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو، ومناطق واقعة حولهان وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد. وخلفت التفجيرات مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين، واعتقلت السلطات 13 شخصا لتورطهم
وكانت وسائل إعلام دنماركية قد قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا حين وقعت الانفجارات.
واستهدفت سلسلة هجمات كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو، ومناطق واقعة حولهان وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.
وخلفت التفجيرات مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين، واعتقلت السلطات 13 شخصا لتورطهم في العمليات.
وأعلن المسؤولون في سريلانكا، اليوم الاثنين، أن التفجيرات التي وقعت في البلاد نفذت بمساعدة شبكة دولية.
وأوردت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة راجيثا سياراتني، قوله: "جماعة التوحيد الوطنية تقف وراء اعتداءات أحد الفصح الدامية"، مضيفا أن "الحكومة تحقق فيما إذا كان للجماعة (دعم دولي)".
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