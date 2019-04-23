انت الان تتابع زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب الفيليبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات على مقياس ريشتر مناطق جنوب الفيليبين الثلاثاء، وفق مركز المسح الجيولوجيي الأميركي، وذلك بعد يوم واحد على زلزال ضرب شمال البلاد موقعا قتلى.

وقال المركز إن الزلزال ضرب مناطق قريبة من توتوبيغان، التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب الزلزال الذي وقع الاثنين قرب مانيلا. وكان المركز أعلن في وقت سابق إن قوة الزلزال الجديد تبلغ 6,6 درجات.