الان تتابع إعتقال 16 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شنت قوات الجيش الاسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات، فجر اليوم الثلاثاء، طالت 16 مواطنا من أنحاء الضفة الغربية. وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (سما) بأن القوات الاسرائيلية اقتحمت منازل المواطنين وشرعت في تفتيش ومداهمة وتخريب الممتلكات قبل عمليات الاعتقال. واعتقلت القوات الاسرائيلية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد نصر، عقب اقتحام منزله في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.

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