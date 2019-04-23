برلمان إيران يصادق على إدراج القيادة المركزية الأمريكية على لائحة الإرهاب!

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

صادق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) اليوم الثلاثاء على قرار لإدراج القيادة المركزية الأمريكية والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا على لائحة الإرهاب.

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ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فقد نص القرار على أنه :”بهدف مواجهة القرار الأمريكي بوضع الحرس الثوري الإسلامي على لائحة الإرهاب، ونظرا لأنه بحسب المادة 150 من القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية فإن حرس الثورة هي من القوات الدفاعية الإيرانية الرسمية، فقد صوت النواب على اعتبار القيادة المركزية الامريكية المعروفة والقوات التابعة لها (في منطقة غرب آسيا) قوات إرهابية، وأي تعاون معها عسكريا واستخباراتيا وماليا وتقنيا وتعليميا وخدميا ولوجستيا لمواجهة الحرس الثوري والجمهورية الاسلامية يعتبر عملا إرهابيا”.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قرر إدراج القيادة المركزية الأمريكية على اللائحة الإيرانية للتنظيمات الإرهابية بعد قرار الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري بإدراج الحرس الثوري على اللائحة الأمريكية للإرهاب.

ويأتي قرار مجلس الشورى اليوم غداة إعلان الولايات المتحدة أنها لن تمنح المزيد من الإعفاءات للدول المستثناة من العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني. ومن المقرر أن تنتهي الإعفاءات الحالية في الثاني من أيار/مايو القادم.