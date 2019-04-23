شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كولومبو)

ارتفعت حصيلة اعتداءات أمس الأول (الأحد) في سريلانكا إلى 310 قتلى إثر وفاة العديد من الأشخاص متأثرين بجروحهم ليل الاثنين/الثلاثاء، وفق متحدث باسم الشرطة الذي أعلن أيضا عن توقيفات جديدة.

وقال المتحدث روان غوناسيكيرا في بيان إن السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصا على خلفية التفجيرات التي نسبت إلى جماعة محلية هي «جماعة التوحيد الوطنية».

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وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 290 شخصا. ولايزال عدد الجرحى قرابة 500.

وبدأت سريلانكا يوم حداد وطني اليوم (الثلاثاء) مع التوقف صمتا لثلاث دقائق تكريما لأرواح ضحايا الاعتداءات التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة في الجزيرة الواقعة جنوب آسيا.

وتم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية.