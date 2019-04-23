شكرا لقرائتكم السعودية ترحب بوقف إعفاءات نفط إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر وزير الخارجية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، عن ترحيب المملكة العربية السعودية البالغ بإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وأعرب العساف، وفق ما نقلت وكالة (واس)، عن دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها "خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، حيث دأب النظام الإيراني على استخدام موارد الدولة الإيرانية لتمويل هذه السياسات الخطيرة، دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي".

وشدد الوزير السعودي على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته، التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.

وأكد العساف على ما ورد في تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، من تأكيد المملكة، مجدداً، على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.