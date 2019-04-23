شكرا لقرائتكم الجزائر.. ترقب لكلمة قائد الجيش من "البليدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقوم رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، بينما يتوقع انطلاق تظاهرات للطلاب كما يحدث كل ثلاثاء في العاصمة ومختلف المدن الجزائرية.

ويترقب الجزائريون ماذا سيقول الفريق قايد صالح خلال هذه الزيارة، وهم الذين دأبوا على متابعة خطاباته في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت قيادة المؤسسة العسكرية تبنيها لمطالب الشعب الجزائري.

وقد جرت العادة أن يدلي الفريق قايد صالح أثناء زياراته الميدانية بتصريحات لها علاقة بالوضع السياسي في البلاد منذ بداية حراك الجزائر، فأضحت زياراته محطات يستغلها لإذاعة قرارات الجيش المتعلقة بآخر التطورات ونبض الشارع وينتظرها الجزائريون لمعرفة مدى استجاباتها لتطلعاتهم.